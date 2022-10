Valgnyhedsbrev d. 30. oktober 2022

Søndag aften er lig med debat med partilederne. Afhængigt af hvornår du læser dette, kan debatten allerede være afholdt, men dette er skrevet inden, så evt. nyheder fra denne kan du ikke finde her, men på jp.dk.

I stedet afslører et nyt snit af meningsmålingerne, at resultatet af valget kommer til at blive tæt og uforudsigeligt, og en forsker spår to mulige udfald. I det ene blive Lars Løkke Rasmussen afgørende, og i det andet mønstrer rød blok akkurat flertal.

Derudover truer klimapolitikken med at dele de borgerlige. Hos V og K står klimapolitik centralt i et nyt regeringsprojekt. Men partierne, der skal sikre et potentielt blåt flertal, har i denne valgperiode stået et helt andet sted. Og nu slår ét spørgsmål en kile gennem det borgerlige alternativ.