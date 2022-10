Valgnyhedsbrev d. 29. oktober 2022

Jyllands-Postens politiske analytiker Niels Th. Dahl har givet sit bud på, hvad de to politikere står overfor, når valgresultatet står klart tirsdag nat.

I den anden ende af valgkampen kæmper DF lige nu ikke kun for at undgå spærregrænsen, men også for at bevare de mange midler, som partiet har sparet op over mange år.

Og så kommer Lotte Hansen, der for nogle år siden blev brugt i Socialdemokratiets kampagner, med sit syn på partiets nye udspil for offentligt ansatte.

