Valgnyhedsbrev d. 28. oktober 2022

Kære læser

Velkommen til fredagens valgnyhedsbrev, der giver dig overblikket over dagens vigtigste historier fra valgkampen.

Folkepension. Det ord stod skrevet over alt på fredagens valgdækning, efter Lars Løkke Rasmussens parti dagen inden kom i modvind for at ville afskaffe folkepensionen, som vi kender den.