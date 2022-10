Valgnyhedsbrev d. 27. oktober 2022

Danmarksdemokraternes Inger Støjberg afviste i løbet af dagen at kunne støtte sin tidligere kollega og chef som statsminister, og en time senere fulgte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt trop med samme besked.

»Lars’ projekt er alt det modsatte af, hvad Danmarksdemokraterne står for,« siger Inger Støjberg.

Også Socialdemokratiet har skruet bissen på i forhold til den lilla trussel fra midten.

I går var det finansminister Nicolai Wammen og Mette Frederiksen, der på skift slog ud efter Lars Løkke for at have en »blå plan.« Og i dag har tidligere partiformand Mogens Lykketoft advaret direkte mod Lars Løkke, som han i en video på Facebook kalder for en utroværdig partner, der for »for enhver pris« ønsker at blive statsminister for tredje gang.