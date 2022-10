Valgnyhedsbrev d. 26. oktober 2022

Socialdemokraterne introducerede syv principper og en pulje på 3 mia. kr. til at løse problemet, men nægtede at sige hvem der så egentlig skal have mere i løn og hvor meget mere. Man skulle dog ikke lytte eller læse med i mange minutter, før man forstod, at det nok især er sygeplejerskerne, det handler om. I hvert fald har en af Jyllands-Postens politiske journalister med to hænder og en tå talt sig frem til, at lige den faggruppe bliver nævnt 11 gange i udspillet.

Egentlig burde ovenstående faktisk slet ikke stå i et ”valgnyhedsbrev”, for forslaget og dets timing har faktisk slet ikke noget med valgkampen at gøre, sagde ministrene meget overbevisende.