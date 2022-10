Valgnyhedsbrev d. 25. oktober 2022

Kære læser

Velkommen til tirsdagens valgnyhedsbrev, der giver dig overblikket over dagens vigtigste historier fra valgkampen.

Vi starter med, at Jakob Ellemann-Jensen og Venstre er kommet med et bud på, hvordan man kan løse udfordringen med mangel på personale i sundhedsvæsenet. Venstre vil give et fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordemødre, sosu’er og andet sundhedspersonale. Det skal koste seks milliarder kroner i alt i 2023 og 2024. Men fagforeningen Dansk Metal advarer mod et kapløb om løn, for det kan koste vores velfærdssamfund, lyder opråbet.