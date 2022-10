Valgnyhedsbrev d. 24. oktober 2022

SF præsenterede i dag også sit klimaudspil, hvor partiet foreslår at skære 15 procent af Danmarks landbrugsarealer ud af ligningen. Det svarer til et areal større end Fyn. Udspillet er et forsøg på at nå Danmarks klimamål for 2030, hvor formand Pia Olsen Dyhr mener, at landbruget »også skal ind i kampen«.

Et andet greb i den grønne omstilling er atomkraft. Det viser sig nu, at flere kandidater fra både S og V trodser partilinjen og støtter atomkraft på dansk jord. Én af dem foreslår direkte, at man sagtens kan finde plads til det på Als.