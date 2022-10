Valgnyhedsbrev d. 23. oktober 2022

Da Pensionskommissionens anbefaling om at forkorte mange danskeres vej til pensionslivet landede i maj, var der den politiske appetit ikke til at få øje på. Men i dag har et flertal i Folketinget åbnet op for at se nærmere på den.

Mens pensionsalderen i dag er 67 år, kan de yngste generationer se frem til en pensionsalder, der stiger op til 77 år, som tiden går. Den stigning er for voldsom, mener kommissionen. Hvis politikerne gennemfører anbefalingerne, vil det koste statskassen et milliardbeløb årligt i gennemsnit. Udgifterne kommer dog først for alvor, når pensionsalderen vil skulle sænkes mange år ude i fremtiden.

Og så er Forsvarsminister Morten Bødskov (S) og eksforsvarsminister Søren Gade (V) gået sammen om et fælles ønske til det nye forsvarsforlig i 2023, der skal lægge retningen for Forsvaret de næste 10 år: Forsvarets reservestyrke skal blive noget større og nemmere at være en del af.