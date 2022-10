Valgnyhedsbrev d. 21. oktober 2022

Kære læser

Velkommen til fredagens valgnyhedsbrev, der giver dig overblikket over dagens vigtigste historier fra valgkampen.

Dagens store historie har handlet om, at Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, ser en regering for sig, som inkluderer Socialdemokraterne. Han mener nemlig, at man »er nødt til at forpligte Socialdemokratiet i et regeringssamarbejde, fordi der desværre er en tendens til, at Socialdemokratiet i opposition er mindre tilbøjeligt til at træffe svære beslutninger end Socialdemokratiet i regering«.