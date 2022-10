Valgnyhedsbrev d. 20. oktober 2022

Torsdagens helt store tema har dog været ældreplejen, efter at TV 2 har sendt en dokumentar, ”Opråb fra plejehjemmene”. Det dokumenteres med skjulte optagelser, at medarbejderne på plejehjemmet Nørremarken i Køge i flere tilfælde undlader at vende borgere, skifte deres ble, så de sidder i afføring og urin, give dem medicin og en ledelse, der ikke reagerer på, at ansatte advarer om omsorgssvigt.

I et plejehjemsudspil foreslår Søren Pape Poulsen og De Konservative, at det skal være muligt for ansatte på plejehjem at bestille et »uafhængigt straks-tilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer.« Venstre ønsker at indføre friplejehjem i alle kommuner, og DF vil bruge 4 mia. kr. på at forbedre forholdene og sikkerheden for landets ældre.