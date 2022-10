Valgnyhedsbrev d. 19. oktober 2022

Pape ønskede ikke umiddelbart at svare spørgsmålet til pressemødet, men sendte efterfølgende en sms til Ritzau, hvor han skrev, at »alt, hvad der vedrører hjemsendelserne, skal undersøges. Hvis der derudover er et ønske om at undersøge Samsam-sagen, bakker Det Konservative Folkeparti fuldstændig op.«

Og det er ikke kun det Konservative Folkeparti, som er nået frem til frem til den konklusion. Næsten alle partier i Folketinget kunne bakke op om en Samsam-undersøgelse - med undtagelse af Nye Borgerlige.

Og så skal vi selvfølgelig runde sagaen om Lars Løkke Rasmussen, der hver dag byder på en ny udvikling.

Det rygtes stadigvæk, at Lars Løkke Rasmussen går efter at blive statsminister efter valget. Det mener eksempelvis det mangeårige Venstre-medlem og ekskollega til Lars Løkke Rasmussen, Christian Mejdahl.