Valgnyhedsbrev d. 18. oktober 2022

I dag var det så formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, og formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, der stod for skud, og mens Pernille Vermund helt og aldeles udelukkede at pege på Løkke, som hun mener er Radikal, så var Pape mere åben - måske nærmest lunken ved tanken.

»Det er godt nok ikke planen for at sige det på den pæne måde,« siger den konservative statsministerkandidat, der gerne ville byde Løkke »velkommen i klubben« for statsministerkandidater.

Løkke selv udelukker ikke, at han kunne finde på at sige ja, såfremt han bliver tilbudt posten, siger han til TV 2.

Jyllands-Posten politiske analytiker Niels Th. Dahl. vurderer dog, at en lilla statsminister fortsat er urealistisk.