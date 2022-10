Valgnyhedsbrev d. 17. oktober 2022

Mette Frederiksen fik dog søndag aften mod på at kommentere over for en DR-journalist efter debatten. Hun sagde »Jeg kan fuldstændig afvise, at der skulle være nogen form for politisk forfølgelse i denne her sag.«

Mandag morgen var regeringen ovenikøbet vendt på en tallerken og pludseligt var man ganske friske på at lægge stemmer til at nedsætte en ”hurtig” kommission til at grave i FE-sagen, allerede før der er faldet dom i retssagen mod Lars Findsen.

Og kort tid efter fik den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen minsandten også mod på at skrive et Facebookopslag om sagen.

»Jeg kan derfor fuldstændigt afvise, at Lars Findsen på nogen måde har været udsat for politisk forfølgelse,« skrev Bramsen. Så må vi se, om det bliver husket efter valget.