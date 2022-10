Valgnyhedsbrev d. 16. oktober 2022

Kære læser

Velkommen til lørdagens valgnyhedsbrev, der giver dig overblikket over de vigtigste historier fra valgkampen.

Ekstra-Bladet startede dagen ud med en historie om, at formand for Kristendemokraternes bestyrelse i Silkeborg, Verner B. Andersen, på partiets landsmøde lørdag formåede at kæde den fri abort sammen med manglen på arbejdskraft Danmark. Partiet arbejder ikke officielt længere for at afskaffe den fri abort. Alligevel forlod Verner B. Andersen landsmødet under bifald.