Valgnyhedsbrev lørdag d. 15. oktober 2022

Mens Lars Løkke Rasmussen åbnede en dør, forsøgte Enhedslisten at snige sig forbi en anden. Journalisterne stod nemlig i kø for at spørge ind til, om partiet vil trække støtten til regeringen, hvis der oprettes et modtagecenter i Rwanda. Tidligere lød det klare svar, at det ville man, men lørdag var tonen noget mere vaklende, indtil Mai Villadsen alligevel skar igennem på Twitter.

Rwanda-spørgsmålet splitter lige nu rød blok. Til gengæld viste de blå partiledere lørdag, at de står sammen om ét mål, da de i en fælles valgvideo tonede frem med hver deres mærkesag, inden de sluttede af med budskabet: En ny regering i Danmark. Valgvideoen kritiseres fra flere sider, blandt andet fordi ingen af partilederne nævnte klimaudfordringerne.