Valgnyhedsbrev 12. oktober 2022

Og så markerede Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, sig på en af sine politiske hjemmebaner, nemlig sundhedsområdet. Partiet præsenterede et sundhedsudspil, som bl.a. skal indebære, at behandlingsgarantien midlertidigt skal suspenderes i 2023. Samtidig kom han med endnu et ultimativt krav til en kommende regering om at give 30.000 kr. i 2023 til sygeplejersker og andre ansatte på sygehusene.

Der findes ikke en stille dag i valgkampen.

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

Benjamin Lillelund