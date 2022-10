Valgnyhedsbrev torsdag d. 13. oktober 2022

Imidlertid har både regeringen og dens støttepartier afvist at kommentere på de nye detaljer i sagen, som er kommet frem i bogen. De henviser til, at Folketinget er »nødt til at træde et skridt tilbage«, så længe sagen kører ved domstolene.

Ny dag; nyt udspil fra Venstre. Denne gang på sundhedsområdet. Partiet vil afsætte fire mia. kr. til psykiatrien over de næste 10 år, hvoraf én af dem skal gå til at nedbringe ventelisterne.

Og så viser en gennemgang af Socialdemokratiets folketingskandidaters svar på JP’s kandidattest, at hele 18 af dem er imod partiets officielle linje om en dansk asyllejr i Rwanda.