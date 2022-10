Valgnyhedsbrev 12. oktober 2022

Ja, SF er sågar begyndt at dele vælgere ud. SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, har i dag opfordret vælgere til at stemme på Danmarksdemokraternes Karina Adsbøll - hvis de altså ikke i forvejen havde tænkt sig at stemme på hende, må man forstå.

I dag fremlagde Venstre også sin økonomiske 2030-plan, der indeholder skattelettelser for 8,7 mia. kr. Det skal blandt andet finansieres ved at skære i længden på, hvor mange år studerende kan få SU. Det udløste lynhurtigt et »rungende nej« fra både EL og SF, der mener, at »de unge er pressede nok i forvejen«.