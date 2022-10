Valgnyhedsbrev 10. oktober 2022

I et forsøg på at indhente det tabte brugte Pape dagen på at turnere rundt i sjællandske supermarkeder. Her fik han også lanceret et forslag om at sænke afgifterne på dagligvarer.

Det var også en dag, hvor Liberal Alliances Alex Vanopslagh nu står til at skulle punge hele 30.000 kr. ud, efter at han har brudt reglerne for sin folketings-bolig i København.

Ja, og så har Socialdemokratiets Benny Engelbrecht lanceret, at han udgiver en ny single på onsdag.

Her på Jyllands-Posten fortsætter vi valgdækningen time for time på jp.dk og i vores liveblog. Hør desuden det nyeste afsnit af podcast-serien ”Hvem vinder valget?”, hvor JP’s politiske analytiker Niels Th. Dahl og chefredaktør Marchen Neel Gjertsen giver deres bud på, hvem der vandt søndagens opsigtsvækkende debat mellem statsministerkandidaterne.