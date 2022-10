Valgnyhedsbrev 9. oktober 2022

Mindre heldig i sit forsøg på komik var sidstnævntes partifælle Kristian Pihl Lorentzen, der faldt på halen og måtte beklage, efter han havde præsteret et lykkehjul, hvor han sammenlignede statsminister Mette Frederiksen med Nordkoreas diktator.

Reel politik kom der også på bordet. Socialdemokratiet glædede CEPOS med et forslag om at lette skatten på arbejde med fire mia. kr., hvilket udløste kritik fra stemmer i baglandet og støttepartierne. Oppositionen var hurtig til at kalde det »utroværdigt«, at Socialdemokratiet nu også synes, det er en god idé.