Valgnyhedsbrev

På billeder på sociale medier var der lutter glade dage og store smil hos de politiske repræsentanter og aspiranter - men selvfølgelig går der ikke en dag i en valgkamp uden drama.

Igen var det særligt de Konservatives formand, der var i modvind. Kritikken af Søren Pape Poulsens kommentar; »Grønland er Afrika på is« nåede lørdag nye højder, hvor bla. flere partier og den grønlandske landsstyreformand kaldte Papes kommentar »respektløs« og »ikke en statsministerkandidat værdig«.

K-formanden svarede, at han ikke har ønsket at gøre nogen kede af det, men »det kan ikke nytte noget, at vi bare lader, som om alt er godt«.