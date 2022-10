Her skal ikke stå noget

Sent torsdag aften var statsministeren på talerstolen under Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, og her erkendte hun flere fejl. Egne fejl.

Blandt andet var det en fejl, at regeringen ikke sikrede bedre muligheder for, at pårørende kunne tage afsked med deres kære på hospitaler, hospice og plejehjem under coronanedlukningerne.

Det var også en fejl, erkendte Mette Frederiksen, at hun på et pressemøde i november 2021 sagde ”lev med det” om den til tider hårde tone i sms-beskeder mellem ledende personer i Statsministeriet under minksagen.