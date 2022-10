Valgnyhedsbrev

Naturligvis gik der højspændt valgkamp i seancen.

Partierne i blå blok havde medbragt bemærkelsesværdigt sammenlignelige skyts hjemmefra. Begik Mette Frederiksen fejl i minksagen? Ja eller nej?, spurgte både K, LA, DD og især V igen og igen. »Der er blevet begået fejl«, svarede regeringens repræsentant i skikkelse af politisk ordfører Rasmus Stoklund (S) et tilsvarende antal gange fra talerstolen.

Modsat beskyldte rød blok De Konservatives økonomiske plan for at skære i offentlige ansatte, mens Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, blev kritiseret for at være tøvende med at pålægge landbruget en co2-afgift. Derudover var både EL og SF mildt sagt utilfredse med Mette Frederiksens melding om at gå til valg på en regering over midten.