Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 11.10.2018

Kære læser!

Det er ikke alle forundt at finde drømmehuset, der er lige præcis, som man gerne vil have det fra begyndelsen. Det kan ægteparret Lisbeth Skov Sinnerup og Lars Sinnerup bekræfte, da de har renoveret deres gamle murermestervilla fra 1956 hele tre gange. Og det har især været køkkenet, som har fået den helt store tur hver gang, da indretningen ikke har kunne opfylde familiens skiftende behov. På et tidspunkt havde de fået lavet en kogeø, som de valgte at sløjfe igen, da den ikke tillod nok gangareal omkring den. I dag er køkkenet L-formet og har en åbning ind mod spise- og opholdsstuen – og får et ekstra lysindfald via en muret bue, hvor en trappe ned til underetagen engang var placeret – og der er nu plads nok til, at flere kan arbejde samtidig i køkkenet.

At gennemgå den skabende proces flere gange gør sig også gældende for den finske tekstildesigner Johanna Gullichsen, som altid begynder udviklingen af sine nye mønstre med at håndvæve dem som eksperimenter.

Et eksperiment med boligformer kan man også godt tillade sig at kalde den husbåd i Paris, La Maison Flottante, som er designet af de to brødre Ronan og Erwan Bouroullec, hvor kunstnere, kuratorer, musikere og forfattere kan få lov til at bo. Jacob Fabricius, kunstfaglig direktør for Kunsthal Aarhus har boet der i tre omgang, og for ham er denne husbåd noget helt specielt.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør