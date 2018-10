Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 04.10.2018

Kære læser!

At forlade byen for at flytte på landet er en tendens, som især ses i kommuner som Kolding, Fredericia og Vejle, som ifølge lokale ejendomsmæglere oplever en markant voksende interesse for land- og lystejendomme. Men tendensen viser også, at det skal være nemt og dermed inden for en rimelig køreafstand fra f.eks. nærmeste indkøbsmuligheder og motorveje, hvis man flytter fra byen.

Det at bo på landet er for nogle ikke blot en livsstil, men kan også en livsopgave, som man har fået med sig i vuggegave. Det er f.eks. tilfældet for ægteparret Hans Henrik Algreen-Ussing og Marianne Kirkegaard, der siden deres første møde som helt unge har vidst, at de skulle drive Tirsbæk Gods ved Vejle videre. For Hans Henrik Algreen-Ussing er nemlig fjerde generation til at videreføre arven med godset fra 1740'erne.

Hvordan påvirker arkitekturen de mennesker, som bor der? Og hvilke overvejelser gør arkitekter sig egentlig om, hvordan fremtidens boliger skal se ud? Det giver de to bogaktuelle arkitekter, Helle Juul og Flemming Frost deres bud på. En anden aktuel tendens inden for boliger er at bo på få kvm, og du kan i denne uge læse om at bo i henholdsvis et tiny house og i en tidligere hønsegård, hvor ejerne har valgt at bo kompakt og med økonomisk frihed.

Astrid Ellemo, boligredaktør