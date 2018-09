Kære læser!

De fleste boligejere kan nok blive enige om, at køkken og badeværelse ikke blot er boligens vigtigste rum, men også er de rum, hvor vi bruger mest tid – bortset fra soveværelset. Derfor er det de to rum, som vi gerne bruger meget tid på at indrette. Det hvide køkken lever stadig i bedste velgående, men nu tør vi i stadig stigende grad godt at bruge farver og andre materialer såsom f.eks. marmor, messing, røget eg og støbejern (!).

Der sker en enorm udvikling på området, og den tyske designer Christian Sieger fra Sieger Design giver sit bud på, hvordan han mener, at fremtidens badeværelser kommer til at se ud – med skræddersyede digitale løsninger. Skræddersyede løsninger arbejder designfirmaet, furnipart, også med, da de laver greb til de store køkkenbrands.

I ugens boligreportage besøger vi et ægtepar, som er flyttet tilbage til Frederiksbjerg i Aarhus efter at have boet hele deres voksenliv i Risskov. Og netop badeværelserne i det gamle byhus har de valgt at gøre mest ved i forbindelse med renoveringen.

Efteråret er snart for alvor i gang, så du finder inspiration til nye retter baseret på vildt – opskrifterne er fra madskribent og jæger Julie Heys nye bog “Hey" Det er vildt". Er du ikke til vildt, kan du bare erstatte and med kylling og oksekød med dyreryg.

I havereportagen har Nina Ewald besøgt Norrvikens Trädgårdar i Båstad, som er anlagt af Rudolf Abelin i begyndelsen af 1900-tallet. Haven har netop fået et nyt imponerende væksthus.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør