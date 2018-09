Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 20.09.2018

Kære læser!

Efternavnet Utzon afslører, at der er tale om en kreativ sjæl. Og det er da også tilfældet med multidesigner og Kia Utzon-Frank, hvis oldefars onkel var den berømte arkitekt Jørn Utzon. Hun har sin base i London og er uddannet guldsmed med medalje, men hun står allerede – trods sin unge alder – bag patentet på et trådløst persiennesystem, hængesystemer til planter, smykker og papirskulpturer og ikke mindst senest flødeboller og kager.

At favne flere kreative kundskaber kendetegner også Line Pawelczyk fra Randers, som er uddannet strikdesigner fra Designskolen Kolding og arbejder som selvstændig inden for tekstil og grafik. Hun er også kunstner og laver sin egne billeder med farvestrålende collager. Hun er efter 10 år i et stort hus i Skagen flyttet til en lille toværelses lejlighed i Aarhus, hvor hun trives langt bedre end både i Randers og Skagen.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør