Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 06.09.2018

Kære læser!

Genbrugsguld i form af f.eks. møbler og gamle malerier er oppe i tiden som aldrig før. Men hvad gør man, hvis de gamle malerier enten trænger til en kærlig hånd – eller bare er havnet oppe på loftet, fordi man ikke rigtig ved, hvordan man kan bruge dem i sin indretning? Hvis man spørger kunstkonservator Anne Hegelund, kan man sagtens give slidte malerier – og ditto rammer – nyt liv uden de store omkostninger. Og hun kommer med tip til, hvordan man selv kan skabe en gallerivæg i stuen.

I ugens to boligreportager kan du læse om henholdsvis et arkitekttegnet hus i Skåde Bakker ved Aarhus og et gammelt byhus i Bäckvicka på Hven. Her har parrene indrettet sig meget forskelligt, men alligevel med minder og personlighed som den røde tråd.

Den unge designerduo Krøyer-Sætter-Lassen er i vælten i øjeblikket, og netop nu er de aktuelle med et stander-udgave af deres "Eiffel"-lampe og et 'one-piece'-bord, som er bestilt af statsminister Lars Løkke til Marienborg.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør