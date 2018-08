Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 02.08.2018

Kære læser!

Designer og pilates-instruktør Marianne Just bor helt ude ved Vesterhavet i en idyllisk klitgård, som hun nænsomt har sat i stand. Der gik dog seks år, fra hun og datteren Sky flyttede ind, indtil hun gik i gang. I dag fremstår klitgården lys, moderne og indbydende – og via hjælp af sin arkitektven Stig Lynnæs Larsen – er der nu indlagt jordvarme og lavet loft til kip i det 160 kvm store hus med stråtækt tag.

Står New York på din rejseliste, er byen fyldt af oplevelser for folk, som interesserer sig for arkitektur og design. Vidste du f.eks., at den nye bypark The Highline er lavet oven på sporene fra en gammel jernbane? Et must-see er det spiralformede Guggenheim-museum, som er tegnet af den berømte amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright. Her kan du indtil 12. september 2018 opleve skulpturer af italieneren Alberto Giacometti. Sidst, men ikke mindst skal du se Bjarke Ingels 'courtscraper', som er en skyskraber med luksuslejligheder kombineret med en gårdhave.

Du får også et indblik i Anette Pedersens have i Vemb i Vestjylland, hvor hun har skabt en lille oase med et miks af stauder, dekorative skurvogne og loppefund.

Astrid Ellemo, boligredaktør