Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 19.07.2018

Kære læser!

Det er ikke alle, som kan lide at købe nyt og flytte rundt på indretningen hele tiden. Det kan guldsmed Maya Bjørnsten og hendes mand, fotograf Lars Hartmann, nemlig ikke. Men de har nu – efter moderat pres fra teenagedatteren Rebekka – gentænkt deres parcelhus fra 1980'ere, så det i dag fremstår moderne – med brug af mørke farver, bruneret messing og velour. Og i stedet for at skifte køkkenet ud, er det blevet malet om og har fået hippe detaljer, som de har ladet sig inspirere i London.

Og apropos London – som er et af danskernes foretrukne rejsemål – anbefaler Boligs haveekspert Nina Ewald, at du finder storbyens – til tider skjulte – haver, parker og grønne områder. Der er mange muligheder, som du kan finde tip til i artiklen.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør