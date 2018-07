Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 05.07.2018

Kære læser!

At være i haven er ikke bare sundt for krop og sjæl – det kan også betyde, at man holder liv i minder fra fortiden. I Helga Halds kolonihave i Aalborg har hun nemlig gamle planter fra sine forældres have i barndommen, ligesom hun har planter med fra sin periode som ejer af en planteskole. Blandt Helga Halds forbilleder er blomsterkunstneren Tage Andersen og børnebogsforfatteren Tasha Tudor, som hun finder stor inspiration hos.

Den belgisk-libanesiske designer Sandrine Alouf har sammen med sin mand fundet deres drømmebolig – en stor lejlighed i det 10. arrondissement i Paris. Prikken over det berømte i er den store tagterasse, hvor der ligesom i lejligheden leges med farver og mønstre – bl.a. af eget design med afrikanske batikmønstre.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør