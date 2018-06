Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 28.06.2018

Kære læser!

Skal du til London i løbet af sommeren, og kan du lide spektakulære arkitektoniske projekter, må du ikke gå glip af den aktuelle udstilling på Serpentine Gallery. Her har den unge mexicanske arkitekt Frida Escobedo skabt et vævet værk af tegl og jern, som har den særlige luftige mur kendt fra mexicanske gårdpladser, celosia, som forbillede. Du har god tid, da den først bliver taget ned den 7. november 2018.

Og når vi taler Mexico kan du også besøge Victoria & Albert Museum i London, hvor man netop har åbnet en særudstilling med stilikonet Frida Kahlo. Hun blev kendt for sin kunst og mode, selv om hun kæmpede med alvorlige helbredsproblemer efter en livstruende ulykke som 18-årig – og fik polio som barn. Udstillingen løber indtil den 14. november 2018.

Er du den heldige ejer af en pladesamling fra før cd'erne og streamingtjenesterne gjorde deres indtog – eller skal du bare ud og have en ny – kan du læse en test af fem stærke bud på pladespillere.

Ugens boligreportage er et kig indenfor hos ægteparret Annette Heick og Jesper Vollmer, som for mange år siden flyttede til Sverige og byggede deres eget nye hus. Du får også en guide til nye væglamper, hvis du trænger til at få lys på udvalgte steder i din indretning.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør