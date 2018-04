Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 05.04.18

Kære læser!

Genbrug og bæredygtige produkter står højt på prioriteringslisten, når møbel- og interiørdesignere skal skabe noget nyt. Det kan den svensker Ikea-designer Johanna Jelinik, bekræfte, da hun netop har designet en ny køkkenfront af genbrugte vandflasker. At hun blev designer for netop Ikea er i øvrigt en drøm, som hun har haft fra barnsben; dels fordi hun er opvokset i Ikeas hjemby, Älmhult, dels fordi har en far der også arbejdede som designer for Ikea.

I Aarhus er der netop åbnet en ny møbelbutik, BoConcept, som indtil nu primært har fokuseret på at udvikle sit brand i udlandet. Møbelkæden har faktisk 272 butikker spredt over 65 lande, men nu er turen altså kommet til Lille Torv i Aarhus, hvor også Illums Bolighus rykkede ind til sidste år.

I et nybyggerkvarter i Assentoft uden for Randers har ægteparret Jane Skriver og Jørgen Borg bygget deres drømmehus, som dog krævede lidt ekstra behændighed rent arkitektonisk, da det på grund af beliggenheden skulle bygges ind i en skrænt. Resultatet er de ganske godt tilfredse med, da udsigten over Randers Fjord og den nærliggende skov giver dem ro og inspiration.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør