Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 29.03.18

Kære læser!

I den kommende uge kan mange se frem til flere sammenhængende fridage – og måske endda en lille miniferie – på grund af påsken. Højtiden, som næsten er på højde med julen, hivs man ser på det med kristne øjne, er også her, hvor fritidshuse er i høj kurs. Ejer man et, er det et stensikkert tidspunkt enten at åbne for sæsonen eller bare nyde endnu en weekend i afslappet tilstand tæt på naturen.

I ugens bolig finder du derfor et tema om fritidshuse, hvor du kan blive klogere på, hvad der rører sig på området lige nu og her. Boligreportagen løfter sløret for et mildest talt spektakulært fritidshus i Vejle, hvor et lægepar har fået Aarhus-arkitekten Mikkel Frost fra Cebra til at tegne deres drømme-fritidshus.

Du får også en andet tema – nemlig om land- og lystejendomme, som oplever en stor interesse fra især unge, som gerne vil flytte på landet. En af tendenserne er, at flere familier eller generationer vælger at investere i et større sted, hvor de stadig er i fornuftig køreafstand til byen og arbejdspladsen.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør