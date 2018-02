Intro-tekst til Bolig-nyhedsbrev 22.02.18

Kære læser!

Møbler og indretning udvikler sig hele tiden på samme måde, som vi kender det fra modeverdenen. Og en af de store guruer inden for mode, den nye chefdesigner for det italienske modehus Gucci, har bl.a. haft indflydelse på en af de store tendenser lige nu inden for bolig og indretning – maksimalismen – fastslår trendspotter Laura Trøstrup. Maksimalismen er et "mash-up" af farver, mønstre, hvor man gladeligt sætter tern, blomster striber sammen, ligesom mørke farver på væggene giver indretningen kant. Den anden store tendens kalder hun non-color, og den er kendetegnet af en blød og grafisk inspireret stil, hvor farverne er i sarte toner som hvid, beige og lysegrå samt dybe toner som grøn og sort.

Nye tendenser inden for lamper ses også hos danske Rewired fra Horsens, som har succes med deres minimalistiske design i en international stil. En stil, som de har succes med ved indretningen af hoteller, hvor man ønsker et enkelt og funktionelt udtryk, når det gælder belysning.

I ugens boligreportage får du et kig inden for hos den unge møbelpolstrer Bettina Ravn Jørgensen fra Vejle, som har forvandlet mange af de møbler – som andre måske bare ville skille sig af med – til unikt boligdesign. Og unikt bor hun også selv, da hun fra sin kælderlejlighed har panoramaudsigt til hele Vejle.

God fornøjelse

Astrid Ellemo, boligredaktør