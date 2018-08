Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 22.08.18

Kære læser!

En vaskeægte køremaskine er blevet kåret til Årets Brugtbil 2018, nemlig BMW 1-serie, der er kendt for at være en af de sjoveste biler i klassen. Vi fortæller alt om vinderen, og hvilken model, du skal gå efter.

Den nye Peugeot Rifter er søsterbil til Citroën Berlingo, men satser mere på design og teknologi, selv om den selvfølgelig er hulens praktisk indrettet.

Vi kører også den diametrale modsætning i form af Porsches nye Cayenne Turbo, der er episk hurtig af en SUV at være, men alligevel mangler lidt spænding, for den er næsten for pæn i sin køremåde.

Den første forhjulstrukne Opel Kadett er omdrejningspunktet i denne uges artikel om Årets Bil gennem 50 år. Den folkelige Opel vandt titlen i 1980.

Markedet for autocampere er i vækst, og især den populære VW California mærker øget salg. Nu kommer der endda en storebror, der har indbygget bad og et soverum i bagenden af bilen.

God læselyst

Christian Schacht, bilredaktør