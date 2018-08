Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 15.08.18

Kære læser!

Fortid møder nutid, når vi tester den nye Volkswagen Up GTI mod en original Golf GTI af første generation. Det er bilen, som et hold VW-ingeniører udviklede i deres fritid. Ingen anede dengang, at konceptet om en kompakt, men kraftfuld hatchback ville blive så stor en succes. I dag findes en række GTI’er, og på mange måder er den nye Up GTI en værdig arvtager.

Vi har også talt biler med tv-værten Jes Dorph-Petersen, som dog erkender, at han ikke er bilinteresseret, men alligevel elsker kærestens bil med automatgear.

I serien om Årets Bil i Danmark gennem 50 år er vi nået til 1979, da den sære Fiat vandt, og vi kører også de første kilometer i den helt nye Ford Focus, der har potentiale til at blive et hit herhjemme.

God læselyst

Christian Schacht, bilredaktør