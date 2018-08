Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 01.08.18

Kære læser!

En biltest kan også foregå i en ørken i Oman. Læs historien om Volkswagen Amarok, som vi har kørt under barske forhold i en sanddyne og som trods masser af motorkraft og træk på alle fire sad uhjælpeligt fast.

I vores serie om Årets Bil i Danmark gennem 50 år er vi nået til den første generation Ford Fiesta, der vandt titlen i 1977.

Er du på jagt efter en brugt bil, kan du på internettet tjekke både restgæld, synshistorik og tekniske oplysninger inden køb. En ny hjemmeside samler mange relevante oplysninger.

Flere og flere varebiler kan leveres som små busser med vinduer. Vi tester Toyota Proace Verso.

Se også historien om, hvordan et legendarisk amerikansk motorshow kæmper for overlevelse, fordi gæsterne i stedet tager til elektronikmesser og fabrikkerne foretrækker at vise sine biler frem på nye måder.

God læselyst

Christian Schacht, motorjournalist