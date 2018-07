Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 11.07.18

Kære læser!

Den nye Volvo V60 har flere strenge at spille på, end en klassisk Volvo-stationcar. Den kan rumme næsten lige så meget som den store V90, men den opfører sig mere dynamisk på vejen, viser JP's prøvekørsel i Spanien.

Danskerne køber fortsat færre helt små biler og flere crossovere og suv’ere. Peugeot 208, Nissan Qashqai og VW Golf er bestsellere på top 20-listen over bilsalget i årets første seks måneder.

Og da VW California runder 30 år, er vi taget til Californien for at prøve surferbussen, der er blevet et ikon, og nu kører på fjerde generation.

God læselyst

Jens Overgaard, motorjournalist