Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 04.07.18

Chrysler Simca 1307/1308 blev Årets Bil i Danmark i 1976. Problemet var dog, at bilerne rustede som gamle olietønder.

Ernæringsekspert og tv-vært Christian Bitz er blevet bilsnob efter at have haft en stribe lækre Audier med den nyeste teknik.

Vi tester den nye sportslige Ford Fiesta ST på serpentiner-vejene i Sydfrankrig. Bilen er så vellykket, at den måske er bedst i klassen.

