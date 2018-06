Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 27.06.18

Kære læser!

En kæmpestor Volkswagen kører ren opvisningsstil. Det er den nye Touareg, som er spækket med ny teknik, og ikke mindst et næsten revolutionerende instrumentbord med enorme skærme er med at få konkurrenterne til at se gammeldags ud.

Toyota har forbedret den lille Aygo på en række punkter, så den både har fået lidt flere kræfter og er blevet mere støjsvag.

En ny BMW-topmodel, 8-serie, skal sætte normen for, hvor avanceret en tysk luksusbil kan være, bla. med digitalt cockpit og køreegenskaber, der kan veksle mellem det komfortable og det sportslige.

Mange har nok prøvet at holde i en lang bilkø på vej gennem et sommerferieramt Tyskland. Vi guider til, hvordan man slipper uden om de længste køer.

Fem kompetente brugte modeller kæmper om at blive Årets Brugtbil 2018. Alle er de solide og tilbyder meget bil for pengene.

God læselyst

Christian Schacht, bilredaktør