Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 20.06.18

Kære læser!

Markedet for høje biler eksploderer, og noget af det mest hotte lige nu er en lille luksus-SUV. Vi har testet de tre nyeste fra BMW, Jaguar og Volvo.

Nye biler skal fremover have en avanceret nødbremse, der også kan bremse for cyklister. Dansk Cyklistforbund og Rådet for Sikker Trafik er begejstrede.

Årets Bil i Danmark 1974 blev en meget lille, yderst primitiv og egentlig ikke synderligt charmerende Fiat 126.

Musiker og kunstner Peter Viskinde er vild med biler, og gennem årene har han kørt tidløse Mercedes-modeller. Nu har han dog solgt sine klassikere og investeret i en brugt Volkswagen Beetle Cabriolet.

God læselyst

Christian Schacht, bilredaktør