Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 13.06.18

Snyd heller ikke dig selv for historien om Bugatti og Lego , der er gået sammen om at lave en byg-selv Bugatti Chiron.

I serien om Årets Bil i Danmark gennem 50 år er vi kørt frem til 1973 , hvor Audi vandt titlen – for første og hidtil eneste gang.

De store sommertræf for klassiske biler rummer nu også de såkaldte youngtimere , der typisk er modeller fra 1980 ’erne, som stille og roligt bliver mere og mere eftertragtede.

Den nye Ford Fiesta har iført sig en spejderuniform og er dermed blevet mere praktisk anlagt. Modellen hedder Active og er en variant i stil med de mange nye crossovere. Det er en fiesta med øget frihøjde og plastpaneler , der beskytter med ridser og får vognen til at se mere barsk ud. Kør med, når vi tester bilen.

