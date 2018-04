Intro-tekst til Biler-nyhedsbrev 04.04.18

Kære læser!

Sportsvogn og folkebil er begreber, man sjældent anvender i samme åndedrag, men den nye Volkswagen Polo GTI med 200 hk er faktisk en lille, bomstærk GTI med sportslige talenter og til en pris et stykke under 300.000 kr. Vi har testet bilen, som endda har automatgear med ombord.

Motorredaktionen har også været en tur i Syditalien for at prøve Ferraris nye Portofino, som er mærkets mest komfortable bil og endnu sjovere end de fleste, fordi det er en cabriolet.

Inden bilbegejstringen tager helt over, er der grund til at gøre opmærksom på vores artikel om hacking af biler. Her er der nemlig i høj grad grund til at være opmærksom, for flere og flere biler kobler sig til internettet, og her lurer alverdens problemer, siger en ekspert.

