Kære læser!

Det går godt den økonomien i Danmark, faktisk så godt, at My Garage i Vejle nu mener, at der er et marked for at sælge helt nye Rolls-Royce herhjemme og allerede har afsat de første tre modeller.

Volvo har også store forventninger til den nye kompakte SUV, kaldet XC40, der fås fra lige godt 400.000 kr.

Til det halve af Volvoen leverer Dacia den nye Duster med stor udstyrspakke og med kraftigt forbedret design og komfort.

Er man mere til en lille, men sjov bil fås det ikke meget bedre end i den nye Ford Fiesta ST-Line til under 200.000 kr. og med masser af indbygget køreglæde.

Vi har også kigget nærmere på markedet for dieselbiler, og meldingen fra flere eksperter er klar: Man skal ikke være nervøs for at købe en moderne dieselbil, men dog holde sig fra de ældre versioner.

God læselyst

Christian Schacht, bilredaktør