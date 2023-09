16/09/2023 KL. 08:15

»I min familie rejste vi stort set aldrig nogen steder«

I løbet af sommeren har Lars Løkke Rasmussen været ude at rejse hver tredje dag i sin egenskab af udenrigsminister. De mange rejser står i skarp kontrast til en opvækst, hvor familien tog på bilferie til Norge, når det gik vildt for sig. På en rejse til et møde i den spanske by Toledo fortæller udenrigsministeren, hvad rejserne betyder for ham.