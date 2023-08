Unescos Verdensarvskomité udmeldte i sidste uge, at udvalget ikke tilføjer Great Barrier Reef på sin liste over truede naturområder – denne beslutning træffes på trods af videnskabelige beviser, der peger på, at verdens største rev er i højrisiko for endnu en blegning, hvor mange koraller sulter og til sidst dør, skriver CNN Travel.