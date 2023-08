Det skulle have været en fredelig udsendelse med lutter øvelser og træning af Nato-soldater, men pludselig vendte alting på hovedet, da Rusland gik i krig med Ukraine.

Hævet trusselsniveau, kun meget lidt information til familierne og ingen sikkerhed for, hvornår parret kunne komme til at se hinanden igen. Caroline Schack stod alene med parrets lille datter og havde stor brug for at gøre noget for at ruske lidt op i de negative tanker i hendes hoved.

Da var det, at hun fandt på at pakke alting sammen og køre afsted på vandretur.