Gymnasieelev brugte sin børneopsparing på at blive ismand på Danmarks mest afsidesliggende ø

Men så blev det hele ødelagt af covid-19 og de medfølgende rejserestriktioner. I stedet for det planlagte skieventyr endte Sylvester Sørensen i et kontorjob som næste skridt efter den overståede handelsskoleuddannelse. Beskæftiget med kundeservice. I et elselskab.

Det satte tanker i gang hos den frihedssøgende unge mand, der hurtigt begyndte gå i panik over monotonien og det stillesiddende arbejde.

»Jeg sad i et forholdsvist kedeligt job og tænkte, at det her skal jeg for alt i verden ikke lave i resten af mit liv. Mit største mareridt er at ende med at leve et liv, hvor jeg sidder fast i en eller anden mølle og pludselig har arbejdet på det samme kontor i 50 år. Derfor blev jeg nok lidt skræmt over følelsen af at komme hjem og tænke, at jeg ikke rigtig magtede at tage på arbejde igen næste dag,« husker Sylvester Sørensen.