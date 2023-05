11/05/2023 KL. 20:30

Jetlag er faktisk raketvidenskab: »Mennesket er biologisk indrettet på en måde, der ikke passer til vores moderne livsstil«

Det er svært at undgå jetlag, hvis man flyver mere end et par tidszoner væk. Men det er ifølge Mickey Beyer-Clausen faktisk hverken søvn eller væske, som er mest afgørende for at omstille sig til den nye tidszone.